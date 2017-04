Een bad nemen met kokosolie? Dat kan vreselijk fout aflopen

Een beetje kokosolie in bad is goed om een droge huid te verzorgen, maar trop is te veel. Dat heeft de Imgur-gebruikster Denshan aan den lijve ondervonden. Ze overdreef met de hoeveelheid olie en moest noodgedwongen in bad blijven zitten.

“Dit is een grappig en actueel verhaal. Ik zit vast in mijn bad. Ik kan er niet uit”, schrijft de vrouw bij de foto. Ze legt ook uit hoe dat komt. “ Ik heb een luchtwegeninfectie, een beetje koorts en ik kan mijn hoofd niet draaien. Ik heb antibiotica en een Valium genomen en dacht dat een warm bad ontspanning zou bieden. Ik vond een beetje badzout, stak wat kaarsjes aan en goot wat kokosolie bij het water. Nu besef ik dat ik te kwistig ben geweest met de olie”, staat er.

“Na een tijdje liet ik het water lopen en wilde ik eruit komen, maar ik gleed gewoon rond als een ingevette aardappel in een braadschotel. Ik heb geen grip. Mijn lichaam zit helemaal onder de olie. Die verdomde DIY-beautytips toch. Help me”, eindigt het berichtje met een paniekerige noot. De vrouw plaatst er, ter illustratie, nog een foto van haar glibberige benen bij. Haar badavontuur is al meer dan een half miljoen keer bekeken. Hoe de vrouw uiteindelijk uit haar bad is geraakt? Ze lief opnieuw wat water lopen en waste zich met gewone zeep.