Dit is het geheime wapen van Bart De Wever voor zijn marathon

Of burgemeester van Antwerpen Bart De Wever klaar is voor zijn allereerste marathon, valt af te wachten tot zondag. Maar over zijn voorbereiding is hij alvast tevreden. Daarvoor kon hij onder meer rekenen op zijn geheime wapen dat in de kelder van het stadhuis staat.

Bart De Wever gaf eerder deze week al aan dat hij bijzonder zenuwachtig is voor de marathon. “Vandaag zit ik in de fase van spijt en ontkenning”, zei hij vrijdag op Studio Brussel. “Morgen bevind ik mij in wanhoopsland en zondag zullen we zien.”

Aan zijn voorbereiding zal het alleszins niet liggen. Die viel naar eigen zeggen goed mee. “Lopen is makkelijk. Je hebt alleen een paar schoenen nodig. Je moet gewoon die schoenen aandoen en lopen. En een uurtje tijd heb je altijd wel. Desnoods sta je een uur vroeger op of blijf je een uur langer wakker. Sportdokter Chris Goossens heeft bovendien een mooi schema opgesteld voor mij”, klonk het.

Radiopresentatrice Linde Merckpoel herinnerde de burgemeester ook aan een geheim wapen in de kelder van het stadhuis: zijn loopband.

“Dat is een handig ding. De meeste lopers haten het, maar het is wel makkelijk wanneer je drukbezet bent. Je kunt tussendoor ook nog werken. Als het echt moet, kunnen mensen iets komen vragen. Bij een trage duurloop kan je zelfs nog telefoontjes afwerken.”