Daarom rijden Waalse motards zondag tijdens Luik-Bastanaken-Luik op motoren van de Vlaamse politie

Zowel in de Waalse Pijl van afgelopen woensdag als in Luik-Bastenaken-Luik, nu zondag, rijden Waalse zwaantjes op motoren van de Oost-Vlaamse en Limburgse wegpolitie. Heeft de Waalse wegpolitie dan zelfs geen motoren genoeg? “Toch wel, maar de kans is groter dat de renners de finish halen dan sommige van onze motoren”, klinkt het.

De federale politie zette woensdag 21 motoragenten in om de wielerwedstrijd de Waalse Pijl te begeleiden. Zondag, voor Luik-Bastenaken-Luik, zullen er ongeveer evenveel motards meerijden, mogelijk nog iets meer. Omdat het om twee wedstrijden gaat, een voor mannen en een voor vrouwen. Twee afzonderlijke wedstrijden.

Maar wie woensdag goed oplette, zal opgemerkt hebben dat enkele motoren Vlaamse opschriften hadden. Wegpolitie Oost-Vlaanderen, stond er onder meer te lezen. Ook motoren uit Limburg reden mee. De provinciale verkeerseenheid Oost-Vlaanderen levert vier motoren, Hasselt twee. Die zijn vorige week al opgehaald door Luikse motorrijders en worden volgende week teruggebracht.

In reparatie of onderhoud

“Het is zo dat de Waalse collega’s over onvoldoende motoren beschikten voor de Waalse Pijl en ook zondag voor Luik-Bastenaken-Luik. Naast de koers moeten ook alle andere taken kunnen uitgevoerd worden. En aangezien een aantal motoren in reparatie zijn of niet kunnen ingezet worden wegens onderhoud, heeft de algemene directie van de federale politie gekeken waar er eventueel motoren konden weggehaald worden voor enkele dagen. Het zou van slecht beheer getuigen moesten we zo maar enkele motoren op overschot hebben staan voor als er eens een wielerkoers is ”, zegt Guy Theyskens van de federale politie.

Een motorrijder van de Luikse wegpolitie ziet nog een andere reden: “Veel van onze motoren zijn versleten en aan vervanging toe. Sommigen zijn tien jaar oud en zijn intensief gebruikt. Ze hebben tot 130.000 kilometer op de teller staan. Ik denk dat de kans groter is dat de renners de finish halen in Luik dan sommige van onze motoren als ze zouden worden ingezet.”

Ronde van Frankrijk

”Het is geen Waals probleem. Overal zijn er motoren en auto’s te kort “, zegt Vincent Houssain van politievakbond NSPV. Zijn Waalse collega Fabrice zegt dat er al veel te lang op mensen en middelen wordt bespaard.”

Maar volgens de federale politie zijn er bij de jongste budgettaire controle extra middelen vrijgemaakt om oude voertuigen te vervangen. Alleen kost dat wat tijd.

Deze zomer komt de Ronde van Frankrijk naar België. Onder meer naar Luik en Verviers. Ook dan zullen er Vlaamse motoren naar Wallonië moeten, zo staat nu al vast.

Het is vaak behelpen, zegt een lid van de wegpolitie. Niet alleen in Wallonië, ook in Vlaanderen voelt de verkeerspolitie zich al langer stiefmoederlijk behandeld en moeten we met voertuigen de baan op die niet echt veilig meer zijn.