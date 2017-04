Helse avondspits in Brussel na ongeval, ook in Antwerpen veel hinder

Een ongeval met vier wagens op de Brusselse Ring ter hoogte van Jette heeft het verkeer rond onze hoofdstad vrijwel lamgelegd. Op dit moment verlies je al twee uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette, maar ook in de omgekeerde richting staat er een kijkfile. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om er weg te blijven indien mogelijk.

Omstreeks 14.30 uur raakten vier wagens betrokken bij een ongeval op de Brusselse Ring ter hoogte van Jette. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar de betrokken wagens staan voorlopig nog steeds verspreid over twee van de drie rijstroken te wachten om weggetakeld te worden.

“Hinder duurt wellicht de hele avond”

Op het moment van het ongeval begon de avondspits al langzaam op gang te komen, wat ervoor zorgde dat de Ring al snel dichtslibde. Je verliest al twee uur van Sint-Stevens-Woluwe en Jette, en met maar één vrije rijstrook terwijl de avondspits haar piek nog moet bereiken ziet het er niet naar uit dat er snel verbetering in zal komen, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

Ook op de Binnenring is het aanschuiven door een kijkfile en tussen Affligem en Groot-Bijgaarden gaat het traag. Wanneer de hinder voorbij zal zijn, valt moeilijk in te schatten. “Maar zelfs als de weg weer vrijgemaakt is in Jette, zal de hinder allicht de hele avond lang aanwezig blijven.”

Ook in Antwerpen is de avondspits niet te onderschatten. Het is er aanschuiven over de hele lengte van de Ring.