Celebrities op vingers getikt voor misleidende reclame op Instagram

Tientallen celebrities, onder wie zangeres Rihanna en Kylie Jenner, werden op de vingers getikt door de Amerikaanse reclamewaakhond omdat ze hun sociale media gebruiken om reclame te maken voor bepaalde producten, maar daar niet transparant over communiceren.

Sinds een drietal jaar duiken overal ‘influencers’ op. Bloggers, maar vooral bekende mensen die op sociale media met hun miljoenen volgers delen waar ze hun kleding kochten, wat ze drinken, in welke hotels ze overnachten enzovoort. Dat is mooi meegenomen promotie voor het merk in kwestie dat wordt vermeld.

Hollywoodsterren, topmodellen, televisiefiguren en rocksterren hebben nu eenmaal een bepaalde aantrekkingskracht. Door te eten wat zij eten, of dezelfde kledij te dragen, voelen fans zich verbonden. Dat gevoel leeft nog sterker bij jongeren die nog op zoek zijn naar een identiteit.

Maar waar dat influencen vroeger nog natuurlijk gebeurde, doordat je nu eenmaal een kijkje kreeg in hun leven, is daar tegenwoordig vaker wel dan niet veel geld mee gemoeid. Heel wat bekende mensen worden betaald om een foto te posten waarop ze een bepaald drankje vasthouden, met een bepaalde auto rijden, of een bepaald horloge dragen, dat ze niet noodzakelijk zelf zouden kiezen. Maar dat is niet duidelijk voor heel wat van hun (jonge) volgers.

Richtlijnen

Het is dus niet verwonderlijk dat er steeds meer kritiek komt op die betaalde ‘endorsements’, en nu komt ook de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) voor het eerste tussenbeide. Die verstuurde woensdag een waarschuwingsbrief naar negentig celebrities en marketingbedrijven waarin ze worden aangespoord om duidelijk te vermelden wanneer het om een gesponsorde post gaat, met duidelijke richtlijnen.

Die interventie komt er nadat consumentenorganisatie Public Citizen had geklaagd over deze vorm van misleidende reclame bij celebrities zoals Rihanna, Rita Ora en Kylie Jenner, en de FTC had gevraagd om actie te ondernemen.

Wanneer er betaald werd om een bepaalde foto te posten, moet dat meteen duidelijk zijn, benadrukt het FTC in zijn richtlijnen. Na de boodschap een resem hashtags toevoegen zoals #ad of #sp (wat staat voor sponsored) is niet voldoende, oordeelt de reclamewaakhond. ‘Consumenten die Instagram bekijken op een mobiel toestel zien enkel de eerste drie lijnen van de boodschap tenzij ze op ‘meer’ klikken. En zelfs wie wel klikt, kan de hashtags missen als ze tussen andere hashtags zitten verstopt.’