Opnieuw huiszoekingen in het Brusselse: vijf personen meegenomen

In het kader van een onderzoek naar terrorisme van het federaal parket zijn in de nacht van donderdag vier huiszoekingen uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie van Brussel in Sint-Jans-Molenbeek (2), Roosdaal en Ganshoren.

“Er werden twee handvuurwapens, munitie, één kogelwerende vest en een hoeveelheid drugs (cannabis) aangetroffen”, zo meldt het federaal parket. “In totaal zijn ook vijf personen meegenomen voor verhoor.”

De onderzoeksrechter zal in de loop van vrijdagavond of zaterdagochtend beslissen of ze verder aangehouden blijven. “De betrokken personen worden verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.”

Het Federaal Parket hamert erop dat dit dossier volledig los staat van de dossiers betreffende de aanslagen te Parijs van 13 november 2015 of Brussel/Zaventem van 22 maart 2016 of de aanslag van gisteren te Parijs. “In het belang van het onderzoek kunnen geen verdere inlichtingen of details gegeven worden.”