Nog slecht nieuws voor wie van lightdrankjes houdt

Wie regelmatig light frisdrank drinkt, zou drie keer zo veel risico lopen op dementie, waarschuwen wetenschappers van de Universiteit van Boston. Ook het risico op een beroerte zou aanzienlijk groter zijn.

Wetenschappers hebben al eerder gewaarschuwd voor nadelige effecten van lightdrank. Een nieuwe studie voegt daar nu een vehoogd risico op dementie en een beroerte aan toe. Hoofdonderzoeker Matthew Pase en zijn team bestudeerden 4.000 testpersonen gedurende een periode van zeven jaar. De personen die minstens één lightdrankje per dag drinken, bleken 2.9 keer meer kans op dementie en drie keer meer kans op een beroerte te hebben dan de personen die nooit frisdrank dronken. Dat verband werd niet gevonden voor de proefpersonen die 'gewone' frisdrank dronken, al konden ze die wel in verband brengen met een sneller verouderend brein.

Het risico op een beroerte werd gemeten in de groep testpersonen ouder dan 45, het risico op dementie in de groep 60 plus. "De steekproeven waren verschillend omdat we mensen van verschillende leeftijden bestudeerden", zegt Pase aan CNN. "Dementie komt zelden voor onder de zestig en een beroerte komt niet zo vaak voor bij mensen jonger dan 45. In deze leeftijdsgroepen legden de wetenschappers het aantal kunstmatig gezoete frisdranken dat de proefpersonen dronken naast gegevens over hoeveel proefpersonen te maken kregen met dementie of beroerte.

"Ik vond het niet verrassend te zien dat light frisdrank geassocieerd werd met beroerte en dementie. Wat me wel verbaasde, is dat diezelfde resultaten niet golden voor frisdranken met suiker, omdat die erom bekend staan dat ze ongezond zijn", aldus Pase.