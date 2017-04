Deze Vlaamse wilde een selfie met een alpaca, maar die werd al snel iets te familiair

Video: AS Adventure

Sarah Gernaey ging met enkele van haar collega’s en klanten bij AS Adventure op inleefreis naar Ayacucho in Peru. Daar zouden ze met eigen ogen kunnen zien wat ontwikkelingsorganisatie Solid International allemaal realiseert. Toen Sarah een selfie wilde maken, zag een alpaca achter haar echter vooral een kans om haar een dikke knuffel te geven.

“Het was een intense reis, waarbij we met eigen ogen konden zien hoe de projecten van Solid International de levensomstandigheden ter plaatse verbeteren, jongeren onderrichten, tienermoeders nieuwe kansen geven en commerciële activiteiten opzetten om de lokale bevolking te lanceren”, schrijft Sarah over de reis.

En het filmpje dat toont hoe haar hilarische selfies met de alpaca tot stand kwamen, was een echte toevalstreffer: “Een medereizigster zette net even haar camera aan toen een alpaca een ‘close’ momentje met mij wou, bij het maken van een selfie.”

Komt ‘ie Foto: Sarah Gernaey

Bijna Foto: Sarah Gernaey

Rustig jongen! Foto: Sarah Gernaey