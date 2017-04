Daarom moet Club Brugge schrik hebben van Anderlecht na Europese match

Anderlecht is donderdag diep moeten gaan tegen Manchester United om verlengingen af te dwingen, maar dat zal in principe geen weerslag hebben op de topper tegen Club Brugge. Anderlecht doet het zelfs merkelijk beter wanneer het op donderdag een Europa League-duel heeft afgewerkt. Dat blijkt althans uit de puntenoogst van paars-wit na een Europees duel.

De Brusselaars pakten 31 op 42, of 74 procent van de punten, in het weekend volgend op een Europese match. Na de winsterstop is de balans van Anderlecht zelfs indrukwekkend: het won twee keer op het veld van Oostende (1-4 en 0-1) en klopte thuis Genk (2-0) en Waasland-Beveren (3-0). In een week zonder Europees voetbal sprokkelde Weiler 37 punten op 57. Omgerekend is dat slechts 65 procent.

Hanni en co. lijken dus weinig hinder te ondervinden van de korte rustperiode tussen een Europacupmatch op donderdag en een competitiematch op zondag.