Zo pers je alles uit je geld

Liefst drie op de vier Belgen zouden meer verdienen of ­bezitten, mochten ze de basisbeginselen van geld, sparen, beleggen en belastingen beter beheersen. ‘Haal Alles uit uw Geld’ komt daarom als geroepen. “Dit boek wil je vermogen laten groeien in ­tijden waarin dat niet evident is”, zegt coauteur Danny ­Reweghs, hoofdredacteur van Inside Beleggen. Hoe? “Door je te wijzen op al je opties in elke levensfase, van geboorte tot pensioen.” Dat het makkelijker is dan je ­allicht denkt, ­bewijzen deze twintig tips.