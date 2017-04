“Plots zag iedereen in mij een moordenaar. Mijn leven was kapot”

Wouter (31), de vriend van de vermoorde Sofie Muylle (27), is opgelucht dat er na drie maanden onderzoek eindelijk een DNA-spoor van de dader is. “Ik heb er goede hoop op dat ze hem gaan vinden”, zegt hij. Voor het eerst praat hij openhartig over die noodlottige avond in Knokke. “Het etiket van moordenaar krijgen, was ongelooflijk zwaar. Mijn leven was ineens kapot. Ik ga iedere week naar de psychiater en probeer nu de draad weer op te pikken.”