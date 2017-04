“Verwarde vrouw duwt mensen op de sporen in Brusselse metro.” Een stadslegende of is er meer aan de hand?

Brussel - “Pas op, in de metro van Brussel dwaalt een gekke vrouw rond die mensen op de sporen duwt.” Deze waarschuwing wordt de voorbije dagen steeds hardnekkiger verspreid op sociale media. Hoewel iedereen ze als een stadslegende afdoet, is het verhaal niet helemaal uit de lucht gegrepen. “Zowel onze veiligheidsdiensten als de spoorwegpolitie kennen haar zeer goed”, zegt woordvoerder Guy Sablon van de MIVB.

Het klinkt als een spectaculaire urban legend, een stadsverhaal dat als waarheid verteld wordt, maar dat zo waanzinnig klinkt dat het niet waar kan zijn. “In de metro van Brussel dwaalt een vreemde vrouw rond. Ze is gek, en duwt mensen zomaar op de sporen.” Het verhaal, dat met een foto van de vreemde vrouw verspreid wordt op facebook, is waar, zegt Guy Sablon van de MIVB. Maar het is veel genuanceerder dan de geruchten doen uitschijnen.

Mentale problemen

“Er is inderdaad een vrouw die rondhangt in bepaalde metrostations”, zegt Sablon. “Onze veiligheidsdiensten kennen haar zeer goed, net als de spoorwegpolitie.” De vrouw staat aan de rand van het perron, ze zondert zich af en wekt de indruk dat ze hulp nodig heeft. Maar de vrouw, die mentale problemen heeft, weet niet hoe ze moet reageren als iemand haar aanspreekt. Ze reageert dan (verbaal) agressief en als je te dicht bij komt, dreigt ze er inderdaad mee om je op de sporen te duwen.

Zover is het nog nooit gekomen, zegt Sablon. “Er is nog nooit iemand op de sporen geduwd.” Maar de MIVB heeft wel al herhaaldelijk klachten over de vrouw gekregen. “Onze veiligheidsdiensten komen dan ter plaatse en isoleren de vrouw van de andere reizigers.”

“Bel 1707”

De woordvoerder van de MIVB raadt reizigers die haar opmerken - of die andere mensen zien die hulp kunnen gebruiken - aan om niet zelf op te treden, maar om de dispatching van de MIVB te contacteren op nummer 1707. “Onze mensen hebben erg veel ervaring, ze weten hoe ze met dergelijke situaties moeten omgaan. En als er echt iets dreigt mis te gaan, kunnen ingrijpen. Door de bestuurders van de aankomende metrostellen te waarschuwen of in uiterste nood door de stroom uit te schakelen. Dan staan alle metrotreinen onmiddellijk stil.”