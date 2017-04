Dit gebeurt er met ISIS-baby’s als hun ouders sterven

Honderden kinderen van ISIS-strijders zijn wees geworden nadat hun ouders omkwamen in gevechten of aanslagen. Hun thuisland wil hen niet terugnemen en dus bevinden ze zich ofwel in de gevangenis ofwel in een zogenaamde ‘tussenzone’. Sommige ISIS-wezen belanden gelukkig ook in pleeggezinnen.

De kleine Tamim Jaboudi zit nu al meer dan een jaar in een gevangenis in Tripoli (Libië). Hij heeft z’n tweede verjaardag noodgedwongen in de cel moeten vieren en de kans zit er dik in dat hij zijn derde verjaardag, op 30 april, eveneens achter de tralies zal moeten doorbrengen.

Opa trekt aan de alarmbel

Zijn ouders, allebei Tunesiërs die hun thuisland verlieten om te vechten voor ISIS, stierven in februari 2016 tijdens Amerikaanse luchtaanvallen in Libië. De grootvader van het jongetje trekt nu aan de alarmbel: “Wat heeft dit kereltje in godsnaam misdaan dat hij nu als een crimineel in de gevangenis moet zitten?”

De tweejarige Tamim zit samen met een twintigtal Tunesische vrouwen en hun kinderen in de Mitiga-gevangenis in Tripoli. De vrouw die de gevangenis runt is zelf vrijwillig bij ISIS gegaan. Vorige week trok een onofficiële Tunesische delegatie naar de gevangenis om te onderhandelen, maar ze keerden van een kale reis terug. De Libiërs zonden hen terug omdat ze geen voorafgaande toestemming hadden gekregen voor een bezoek.

Het is niet geweten hoeveel kinderen er precies geboren zijn in ISIS-gebied in Libië, Irak en Syrië. Op een bepaald moment waren er 31.000 vrouwen zwanger.

