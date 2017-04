Handtas van 1.900 euro in beslag genomen op luchthaven: “Mijn handtas is geen boksbeugel”

Antwerpen - De handtas van een Antwerpse vrouw is in beslag genomen op de luchthaven in Eindhoven. Volgens de Nederlandse justitie is de handtas een wapen. De vrouw kreeg een boete van 325 euro.

De handtassen van de Britse modeontwerper Alexander McQueen zijn peperduur. Ze kunnen je bovendien ook nog eens in lastige papieren brengen, ondervond de Antwerpse Sara De Almeida (40) vorige maand op de luchthaven in het Nederlandse Eindhoven.

De clutch, een soort uit de kluiten gewassen portemonnee die zij bij zich had, was uitgerust met een sluiting die eruitziet als een boksbeugel. Zo worden de handtassen ook aangeprezen op de website van de ontwerper.

“Ik zie dat gewoon als een handtas, helemaal niet als een wapen”, zegt De Almeida. De Nederlandse Koninklijke Marechaussee dacht er anders over. De handtas werd in beslag genomen, net voor de vlucht van de Antwerpse naar Ibiza zou vertrekken.

Boete of proces

Ook bij terugkomst kreeg De Almeida haar handtas niet terug. “Ik heb wel een brief gekregen waar in te lezen staat dat ik een boete moet betalen”, vertelt ze. Die boete bedraagt 325 euro en werd door het parket in Nederland opgelegd wegens inbreuken op de wapenwet.

“Als mevrouw haar handtas door ons als een wapen beschouwd wordt, krijgt ze die niet terug”, zegt Janice Kramer van het parket in Oost-Brabant daarover. “Als ze de boete niet betaalt, moet ze voor de rechtbank verschijnen.”

Een optie die De Almeida zeker overweegt. “Ik blijf erbij dat dit geen wapen is, maar een handtas. Verschillende beroemdheden zoals Kim Kardashian en Gisèle Bundchen lopen ermee rond”, zegt ze verontwaardigd. De handtas kost zo’n 2.042 dollar (omgerekend ruim 1.900 euro).

