Nu ook vrees voor aanslag in ons land door andere terreurorganisatie dan ISIS

Het dreigingsorgaan OCAD waarschuwt nu ook voor toegenomen dreiging van Griekse anarchisten. Die verstuurden eerder al bombrieven naar financiële instellingen in Frankrijk en Duitsland. Dit is een nieuw aandachtspunt voor onze politie, zegt het OCAD.

Met de aanslag op de Champs-Elysées herhaalt het OCAD aan de politiediensten dat de terreurdreiging voor ons land op niveau drie blijft. Dat is het op één na hoogste. Stations en luchthavens maar ook zetels van het gerecht en ambassades moeten goed bewaakt blijven.

Hoofdbekommernis blijven de terreurcellen van ISIS. Maar het OCAD houdt nu ook rekening met een tweede terreurgroepering. In maart stuurden Griekse anarchisten al bombrieven naar het ­Internationaal ­Monetair Fonds in Parijs en naar het ministerie van ­Financiën in Berlijn. Het OCAD zegt dat het niet ondenkbaar is dat ze ook ons land viseren. De anarchisten handelen uit onvrede met de economische situatie in hun land en zien de EU als schuldige.

Daarom plaatste het OCAD het dreigings­niveau op drie voor de Europese Commissie en de Brusselse filialen van de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Vooral de inkomende post zal er strenger in de gaten gehouden worden.