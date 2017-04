Drama in Nigeria tijdens Man Utd-Anderlecht: “30 voetbalfans geëlektrocuteerd”

Volgens de plaatselijke pers zouden er 30 fans overleden zijn bij het drama, dat zich afspeelde in de stad Calabar. Naar schatting 50 andere voetbalsupporters raakten gewond. De officiële rapporten van de lokale politie spreken vooralsnog van maar zeven doden en elf gewonden die naar het ziekenhuis werden gevoerd, waarvan er één in kritieke toestand is.

Het Engelse voetbal is enorm populair in Nigeria en de fans van Manchester United waren samengekomen om de partij tegen Anderlecht te volgen. Ooggetuigen meldden dat een transformatorhuisje ontplofte, waardoor een hoogspanningskabel afbrak en op het dak van het gebouw terechtkwam waar de fans verzameld hadden. Manchester United betuigde al zijn medeleven.

Our thoughts go out to the United fans, their friends and families affected by the tragedy in Calabar, Nigeria, yesterday. pic.twitter.com/WGnHAxpjMV