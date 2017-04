Vanhaezebrouck sneert naar Perbet: “Spitsen van concurrenten leggen die ballen weg”

KAA Gent raakte tegen Oostende niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Pechvogel van de dag was Jérémy Perbet, die enkele grote kansen de nek omwrong. Trainer Hein Vanhaezebrouck was scherp voor zijn aanvaller. “We hebben hem gehaald om die kansen af te werken.”

De Fransman kon in de eerste helft vrij inkoppen, maar mikte pal op Proto. “Een doelkans van in de kleine rechthoek met de kop... Ik ken een hoop spitsen bij onze concurrenten die ze allemaal wegleggen, maar jammer genoeg besluit hij op de keeper”, aldus Vanhaezebrouck voor de camera’s.

“Dat is jammer, want we hebben hem gehaald om op de juiste plek te staan op het juiste moment. Zo waren er na de rust nog twee fases. Bij die eerste deed hij het goed en was hij ongelukkig, maar bij een voorzet nadien moet hij voor zijn man komen en de bal aanvallen. Die kansen moet hij pakken. Play-off 1 is efficiëntie, je krijgt geen twintig kansen.”

Perbet heeft moeite om zich in de gratie van Vanhaezebrouck te spelen. Ondanks het feit dat hij de Gentse topschutter is, is de coach geen fan van hem.