Gezocht: poezenknuffelaars

Oostende - Paardenfluisteraars kenden we al. Of honden­sitters. Maar nu lanceert het asiel in Oostende de ‘poezenknuffelaars’. Ze zoeken naar vrijwilligers die hun onhandelbare poezen willen knuffelen, in de hoop er mensenvrienden van te maken. De ­belangrijkste competentie voor de job? “Niet bang zijn van katten. De eerste dagen kan er zeker ­gekrabd worden.”

Het Oostendse asiel Het Blauwe Kruis van de Kust krijgt elk jaar meer dan 550 katten binnen. Doorgaans straatkatten, maar ook zwaar verwaarloosde huisdieren. De lief uitziende kleintjes of de sociale beestjes die hun kopje maar al te graag tegen een been aanwrijven, krijgen snel onderdak. “Nieuwe baasjes willen graag een poes die speelt met de kinderen of ’s avonds dicht bij hen in de ­zetel komt liggen”, zegt Emma Bouttelisier (23).

“Maar een deel van onze katjes doet dat niet. Ze zijn mensenschuw. Omdat ze op straat geboren zijn en nooit menselijk contact kenden of omdat de enige mensen die ze ooit kenden verre van diervriendelijk waren. Komt hier iemand binnen, dan duiken ze snel weg waardoor ze direct hun kansen op een nieuwe thuis verknallen. Om die reden zit Diego hier bijvoorbeeld al meer dan drie jaar. Hij kwam aan als kitten, doorgaans zijn die zeer snel weg, maar hij is oh zo bang. En zo zijn er nog wel wat voorbeelden.”

Forceren geen optie

Om Diego en co. toch nog een kans te geven op een nieuwe thuis, wil het asiel nu poezenknuffelaars inzetten. “We moeten de poezen sociaal maken”, zegt Emma. “Dat kan enkel door ze veel liefde te geven. Kortom door ze te knuffelen én er vaak mee te spelen. Zelf hebben we daar jammer genoeg amper tijd voor. We werken met twee vaste krachten terwijl hier constant een vijftigtal poezen zijn. Dus kwamen we op het idee om op zoek te gaan naar vijf vrijwilligers die ­geregeld een uurtje met een kat willen doorbrengen.

Liefst volwassenen die niet bang zijn van katten. Want het begin is moeilijk, zo’n poes pak je niet direct op de schoot. Er kruipt tijd en werk in om hun vertrouwen te winnen. Forceren is geen optie, anders zul je het gegarandeerd voelen. Maar na twee maanden lukt het doorgaans wel en houden zelfs de schuwste katten van een flinke portie knuffels. Eens ze dat kunnen, zijn ze perfect gewapend om potentiële baasjes rond hun pootje te draaien wanneer die komen kijken voor een nieuwe poes des huizes.”

www.hetblauwekruiskust.be of 059-704.437