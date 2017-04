Gwendolyn Rutten: “Onze manier van leven is superieur aan alle andere”

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten verdedigt zaterdag in Het Laatste Nieuws “onze manier van leven”, die “zonder enige twijfel superieur is aan alle andere in de wereld”.

In het interview heeft Rutten het over haar nieuwe boek ‘Nieuwe vrijheid’, waarin ze hard van leer trekt tegen al wie aan die vrijheid knaagt of ernaar hapt. “Voor sommigen is het een taboe om voor die superioriteit op te komen”, zegt de liberale kopvrouw. “We praten sommige achterlijke gebruiken goed met een misplaatst gevoel voor tolerantie en relativering. De radicale islam is niet het nieuwe normaal.”

“Vandaag zijn er mensen en partijen die vinden dat we rekening moeten houden met de eigenheid en de gevoeligheden van de meest conservatieve moslims”, klinkt het wat verder in het interview. “Stap voor stap (...) is België uitgegroeid tot een samenleving waarin je zelf beslist hoe je denkt en hoe je leeft. Daar mogen we trots op zijn. Die discussie gaan we echt niet nog eens voeren. Niet onder het mom dat alle culturen gelijkwaardig zijn en dat je andere mensen wat tijd moet gunnen om ons bij te benen.”