Gespierde buitenwipper haalt atletisch talent boven als dit op hem afstormt

Een stoere buitenwipper schrok zich vorige week een hoedje en veranderde plots in een hoogspringer toen een hond op hem afstormde. De Britse man sprong zo snel over de omheining van een café, dat zelfs het aanstormende dier even moest kijken waar hij was gebleven. De hilarische beelden van het incident werden al tienduizenden keren bekeken op sociale media.

De video van de springende buitenwipper werd gefilmd met een beveiligingscamera en online gezet door de broer van de eigenares van de bar in het Britse Leeds. Hoewel het is alsof de aanstormende hond de man wilde bijten, raakte de buitenwipper niet gewond door zijn uitstekende reflexen en atletisch talent.

Het is niet duidelijk waar de hond vandaan kwam of waarom hij vrij mocht rondlopen, maar gebruikers van sociale media smullen van de grappige reactie van de buitenwipper. De man die de beelden online zette had ook nog een verzoek voor klanten die van plan zijn om dit weekend de bar te bezoeken: “laat alstublieft uw puppy’s thuis”.