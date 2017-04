Belgische speurders zitten met één grote vraag na aanslag in Parijs: wie is Abu Yusuf al-Belgiki?

Wie is Abu Yusuf al-Belgiki, de “Belgische terrorist” die volgens terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) achter de aanslag in Parijs zou zitten? “Onze inlichtingendiensten hebben op dit moment geen enkel idee”, zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vrijdagavond in ‘Terzake’.

LEES OOK. Nu ook vrees voor aanslag in ons land door andere terreurorganisatie dan ISIS

Minder dan twee uur na de schietpartij op de beroemde Champs Elysées in Parijs donderdagavond had ISIS de aanslag al opgeëist. Hun strijder Abu Yusuf al-Belgiki - Yusuf, de Belg - had de aanval “in het hart van Parijs” uitgevoerd, zo meldde de terreurorganisatie via communicatiekanaal Amaq.

Foto: *

Verwarring

Omdat de naam doet vermoeden dat het om een Belgische terrorist gaat, was er een tijdlang verwarring over de mogelijke verdachte. Zo circuleerde even de naam van Youssef E.O., een Antwerpenaar die gezocht wordt in een drugsdossier. Intussen is echter gebleken dat hij niets met de aanslag te maken heeft. “Ik was op het moment van de feiten gewoon op mijn werk”, schreeuwde hij zijn onschuld uit.

Intussen is de dader (die na de schietpartij werd doodgeschoten door de ordediensten) geïdentificeerd als Karim Cheurfi, zo bevestigde de Parijse procureur François Molins vrijdag tijdens een persconferentie. Het gaat om een 39-jarige Fransman uit Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). Cheurfi was allerminst een onbekende voor het gerecht. Lees hier meer.

Foto

Heeft ISIS zich dan vergist? Hebben ze de aanslag te snel opgeëist en zich gebaseerd op de berichten over de Antwerpse verdachte? Mogelijk, maar de kans bestaat ook nog steeds dat Abu Yusuf al-Belgiki echt bestaat en mogelijk ook bij de aanslag betrokken was. Opmerkelijk: op de geheime berichtenapp Telegram circuleerde vrijdag een foto die de “Belgische terrorist” zou tonen.

Abu Yusuf al-Belgiki, althans volgens berichten op Telegram. Foto: *

“Zelfs geen vermoeden”

De Belgische inlichtingendiensten hebben op dit moment geen enkel idee om wie achter het pseudoniem zou kunnen schuilgaan. “Vanochtend (vrijdagochtend, nvdr.) lag er op mijn kabinet al een hele lijst van mensen die eventueel gekoppeld kunnen worden aan die naam”, verklaarde minister Geens vrijdagavond. “Maar we weten op dit moment niet wie het zou kunnen zijn. We hebben zelfs geen duidelijk vermoeden. Onze diensten zoeken verder naar wie er bedoeld kan zijn.”

LEES OOK. Waarom het verontrustend kan zijn dat ISIS een andere dader aanwijst dan de Franse politie voor de aanslag in Parijs

Dat de naam van Youssouf E.O. al snel opdook, heeft vermoedelijk te maken met de huiszoeking die de politie donderdag nog uitvoerde bij hem thuis. De speurders vonden onder meer wapens en bivakmutsen in de woning. De Antwerpenaar zou op zijn pc ook hebben opgezocht om met de Thalys naar Parijs te reizen. De Belgische politie speelde die informatie door naar hun Franse collega’s, en die werd blijkbaar vervolgens gelekt in de Franse pers.

“Goed werk geleverd”

“Als ik wist hoe dat gebeurd is, dan zou ik het niet zeggen, maar ik weet het momenteel niet”, aldus de justitieminister. “Ik zie daarin vooral het bewijs dat onze diensten goed werk hebben geleverd. De informatie is doorgespeeld en ook goed geregistreerd in Parijs. Dat is belangrijker dan het lek en de verwarring die is ontstaan. Het voorval wijst erop dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met gerechtelijke bronnen, iets wat niet altijd gebeurt. Daarmee verwijs ik niet alleen naar de pers, maar ook naar insiders. Sowieso gaan we de straffen op het schenden van het beroepsgeheim wel verhogen. Maar niets zegt dat het lek ook komt van iemand die gebonden was door het beroepsgeheim.”

Volgens de krant De Tijd zouden acht Syriëstrijders mogelijk ‘Abu Yusuf al-Belgiki’ kunnen zijn. Geens wilde dat echter niet bevestigen. “Momenteel staan er 640 mensen in onze OCAD-databank. 20 daarvan zijn homegrown terroristen, mensen die hier zijn gebleven. 280 verblijven er in Syrië. We houden dat nauwlettend in de gaten.”

Eén dode

Bij de aanslag kwam één agent om het leven, twee andere agenten en één toerist raakten gewond. De drie gewonden zijn intussen buiten levensgevaar.