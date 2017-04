Wetenschappers ontcijferen eeuwenoude symbolen die verklaren hoe de aarde 13.000 jaar geleden compleet veranderde

Antieke symbolen op de ‘Vulture Stone’ bevestigen dat de aarde zo’n 13.000 jaar geleden getroffen werd door een komeet en dat die gebeurtenis leidde tot het uitsterven van de mammoet en de opkomst van de beschavingen. Tot die conclusie zijn wetenschappers van de universiteit van Edinburgh gekomen na onderzoek van de beroemde stenen pilaar in het Turkse bergheiligdom Gobekli Tepe.

De experts van de Schotse universiteit namen de mysterieuze symbolen onder de loep om na te gaan of ze gelinkt konden worden aan bepaalde sterrenbeelden. Een idee dat voor het eerst geopperd werd in het boek ‘Magicians of the Gods’ van auteur Graham Hancock.

De theorie bleek te kloppen, zo luidt het in het onderzoek dat gepubliceerd werd in het vakblad ‘Mediterranean Archaeology and Archaeometry’. De in steen gekerfde dierlijke symbolen op de ‘Vulture Stone’ stelden elk een sterrenbeeld en de komeet voor. Omdat de wetenschappers dankzij een computerprogramma konden zien welke sterrenbeelden duizenden jaren geleden boven Turkije hingen, konden ze de exacte datum van de komeetinslag bepalen: 10950 voor Christus.

‘The Big Freeze’

Dat jaartal loopt exact gelijk met de start van het Jonge Dryas, een “koude periode” waarin de temperatuur op aarde met enkele graden zakte en in de Engelse vakliteratuur ook wel ‘The Big Freeze’ genoemd wordt. Het Jonge Dryas wordt ook gezien als een “cruciale periode” voor de mensheid, aangezien ze ongeveer gelijkloopt met het begin van de landbouw en de opkomst van de eerste neolithische beschavingen.

Voor de inslag leefden stammen van jagers een nomadisch bestaan, mogelijk gemaakt door enorme vlaktes met wilde tarwe en gerst. Door de daling in temperatuur werden de gemeenschappen echter gedwongen om meer samen te komen en nieuwe manieren te ontwikkelen om gewassen te houden. Samen met de landbouw verrezen ook de eerste dorpen.

Ouder dan Stonehenge

Volgens de wetenschappers bleven de gekerfde symbolen nog duizenden jaren belangrijk voor de mensen van Gobekli Tepe, een bergheiligdom dat gebruikt werd als observatorium van de hemel. “Een van de pilaren werd duidelijk gebruikt als herdenkingsmonument voor de verwoestende inslag”, zegt hoofdonderzoeker Martin Sweatman. “Het gaat vermoedelijk om de slechtste dag in de geschiedenis sinds het einde van de ijstijd.”

Gobekli Tepe wordt beschouwd als het oudste heiligdom ter wereld. De site zoals we die nu kennen, zou dateren van rond 9000 voor Christus, wat het liefst 6.000 jaar ouder zou maken dan Stonehenge.