Overdag is Cindy schooljuf en mama van vijf, ’s avonds verandert ze in een kooivechtster

Deurne -

Op schooldagen is ze de mooie, lieve juf Cindy met de blauwe ogen. Na vier uur: Battlecat, terwijl ze in een kooi tegenstanders ­tegen de vloer mept en bokst. Vannacht staat ­Cindy Dandois (32) uit Deurne als eerste Vlaamse ooit in de Arena van Nashville, op de belangrijkste wedstrijd voor kooigevechten ter wereld. “Ik ben de underdog. Maar ik ben al dikwijls de verrassing geweest.”