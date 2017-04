De mode evolueerde door de jaren heen en met beautytrends is dat niet anders. Lifestylemagazine Allure blikt terug op de hipste manicures van de voorbije eeuw. Van halve maantjes in de jaren twintig tot de opkomst van acryl-nagels in de fifties: alles had zijn tijd en sommige trends komen terug. Zo hebben we vandaag een zwak voor neutrale poedertinten en een beetje nail art.