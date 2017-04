Honderden motards brengen indrukwekkend laatste eerbetoon voor overleden Nadia en Marnik

Wevelgem / Wervik - Nadia Himpe en Marnik Lemahieu, het koppel uit Geluwe dat enkele dagen na hun droomhuwelijk om het leven kwam bij een ongeval met de motor, zijn zaterdag begraven. De twee kregen nog een indrukwekkend laatste eerbetoon van honderden andere gepassioneerde motards.

Ze hadden nog maar net in Afrika hun droomhuwelijk gevierd, toen Marnik ­Lemahieu (54) en Nadia Himpe (49) enkele dagen geleden met hun motorfietsen crashten in het West-Vlaamse Geluwe. Ze kwamen op enkele meters van elkaar om het leven. “In de plaats van een Belgisch trouwfeest, krijgen we een begrafenis”, reageerde de familie.

Het pasgetrouwde koppel had vorige zaterdag eerst nog gezellig Pasen gevierd bij familie, maar op de terugweg van het feestje werden ze het slachtoffer van een dodelijk ongeval.

Eén van hen werd frontaal aangereden door een auto, de andere motard crashte – ­mogelijk door een uitwijk­manoeuvre als gevolg van de botsing – enkele meters verder tegen een verlichtingspaal. Het ongeval gebeurde kort na middernacht aan de oprit van de A19 in Geluwe, bij Wervik. Ze waren op slag dood.

Op de uitvaartplechtigheid van zaterdag waren talloze motards aanwezig, om hun laatste groet te brengen aan Nadia en Marnik. Volgens burgemeester Youro Casier (SP.A) waren er meer dan twintig motorclubs uit de streek vertegenwoordigd. Enkele straatjes rond de kerk werden afgezet om de honderden motards plaats te geven. Onder luid motorgeschal werden de urnen vervoerd van de kerk naar de begraafplaats.

