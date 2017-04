Stuurloze veerboot boordevol vakantiegangers ramt muur in haven

Een veerboot met meer dan 140 mensen aan boord ramde vrijdagavond een muur in de haven van Puerto de La Luz in Gran Canaria. Dertien mensen die op weg waren naar Tenerife raakten gewond nadat de bemanning de controle over de veerboot was verloren en het schip de muur raakte.

De ferry werd gefilmd toen hij stuurloos door het water kliefde en van de ene naar de andere kant dobberde om uiteindelijk met een enorme klap een betonnen muur te raken. Twee voertuigen die nabij de muur stonden geparkeerd, werden compleet vernield en andere automobilisten die net voorbij de plek van het onheil waren gepasseerd, werden op een haar na gespaard van een ramp.

Dertien opvarenden raakten gewond na de zware botsing, maar als bij wonder moest slechts één van hen naar het ziekenhuis worden gebracht, de anderen werden ter plaatse verzorgd in geïmproviseerde hospitalen. De opvarenden die niet gewond raakten, werden naar hotels in de buurt gebracht, in afwachting van een volgende veerboot naar Tenerife.

Volgens de eerste berichten verloren de bemanningsleden de controle over het schip na een elektrische panne. De overheid van Gran Canaria riep ’s nachts een noodtoestand uit omdat de veerboot over een lengte van drie kilometer vloeistof in zee lekte. In duizenden nabijgelegen woningen werd uit voorzorg het water een poosje afgesloten.