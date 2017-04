Wildplassen in een Italiaans steegje brak deze tiener wel heel zuur op

Een negentienjarige Italiaan moest heel erg dringend plassen nadat hij net de bar had verlaten. Hij besloot zijn blaas te ledigen in een verlaten steegje, maar werd daar op heterdaad betrapt door de politie, en die was niet mals voor de jongen.

Het was vroeg op de morgen toen de jongen en zijn vrienden als laatsten de bar in Genua verlieten. In de buurt was ook niets meer open, dus zag hij geen andere optie dan om zijn behoefte te doen in het verlaten steegje.

Het steegje was echter net niet verlaten genoeg, want de jongen werd er betrapt door de politie, die hem een klacht voor openbare zedenschennis bezorgde. Dat tot daar aan toe, maar het werd helemaal desastreus toen de jongen de volgende week zijn boete in de bus kreeg.

“Ik heb de boete drie of vier keer opnieuw gelezen”, vertelde de vader van de jongen aan de Italiaanse pers. Het bedrag van de boete bedroeg maar liefst 10.000 euro. “Ik dacht dat ik het fout begrepen had. Maar het was allemaal waar.”

De man won advies in bij een advocaat, of hij de boete op enigerlei wijze kon aanvechten. “Ze zeiden me dat ik dat kon, maar dat de kans om te winnen praktisch nul was.” Uiteindelijk moesten ze gelukkig maar een derde van de boete betalen, omdat ze het bedrag vrijwel meteen konden vrijmaken.

Hoewel openbare zedenschennis in 2016 uit het strafrecht gehaald werd en dus niet meer als een crimineel misdrijf gezien wordt, wordt het echter wel zwaar beboet met boetes tussen vijf- en tienduizend euro.