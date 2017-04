Het sprookje van de Belgische prinses en de kinderkleertjes

Amper één collectie had de Belgische prinses ­Désirée von Hohenlohe (36) ontworpen, toen niemand minder dan babyprins George, de eerste telg van William en Kate, in 2014 in een kruippakje van haar hand verscheen. Sindsdien vindt iedereen die van klassieke kindermode houdt zijn weg naar haar ‘Les Petites Abeilles’. Een sprookje dat blijft duren. De adellijke ontwerpster-imker stelde onlangs haar zesde collectie voor. “Ik heb nooit durven dromen dat dit zo’n succes zou worden.”

Prinses. Het is de hoogste adellijke ­titel en in sprookjes de topfiguur. Elk meisje noemt zich ooit wel eens prinses, zélfs de dochter van Désirée von Hohenlohe. “Ze is 3,5 jaar oud. Ik denk dat ze niet ...