INTERVIEW. Kobe Ilsen over zijn afwezige vader: “Hij liet ons achter toen ik één dag oud was”

Een dandyeske stadsjongen en een eeuwige vrijgezel. Een vlotte presentator die zo mooi spreekt als hij eruitziet. Kobe Ilsen (35) omschrijven is niet moeilijk. ­Benamingen bij de vleet. Hij past ook overal in. Zowel in een vlot, strak en hip programma als ‘Over Eten’, als in de trage televisie van ‘De Drie Wijzen’ op zondagavond. Maar onder het laagje goud zit een donker randje. Vele donkere randjes. “Mijn vader wilde me niet. Dan voel je wel een drang om te bewijzen dat hij verkeerd was.”

“Ha, daar ben je. Hoe is het met jou?” Gezwind loopt hij de trap af. Alsof het woord gezwind voor hem is uitgevonden. Strakke broek, brede schouders in zijn streepjestrui. Een mooie, vlotte jongen. Haren ...