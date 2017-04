Deze afspraken moeten een einde maken aan opdringerige deur-aan-deurverkopers

Geen bezoeken meer na 20 uur, het verkooppraatje stoppen zodra de klant laat merken dat het storend of ongepast is, en bij het begin al duidelijk maken waarover de verkoop precies gaat. Dat zijn enkele beloftes uit de gedragscode voor deur-aan-deurverkoop die minister Peeters met de sector heeft afgesproken.

De gedragscode moet in de eerste plaats een einde maken aan opdringerige verkopers. Praatjesmakers die hun voet tussen de deur houden, die pas helemaal op het einde zeggen wat ze eigenlijk precies verkopen, en nog te vaak misbruik maken van ongeletterde of oudere klanten.

De minister van Economie, Kris Peeters (CD&V), heeft de gedragscode samen met de sectorvereniging Belgian Direct Sales Organisation (BDSO) opgesteld. “En 19 van de 50 aangeschreven bedrijven hebben die al ondertekend”, aldus Peeters. “Ik hoop dat ze een voorbeeld zijn voor de anderen. Het zou in ieder geval goed zijn voor het imago van de hele sector dat zo veel mogelijk bedrijven ze ondertekenen.”

Respect voor klant

De code slaat op elke vorm van directe verkoop, ook op straat of in een winkelcentrum. Maar het is vooral gericht op de huis-aan-huisverkopers. De centrale boodschap is meer respect voor de klant.

Dat begint al aan de telefoon, wanneer een afspraak wordt gemaakt. Zo mogen de nummers die op de lijst van de vzw “ Do Not Call Me” staan, niet gebeld worden. Ook moet de wil van de klant worden gerespecteerd, wanneer hij laat blijken dat hij geen bezoek wil. Verder aandringen is verboden.

De gedragscode legt vooral voor het verkoopgesprek zelf, bij de klant thuis, enkele regels op. Zo moet de verkoper bij het begin al zeggen wie zijn opdrachtgever is, wat hij verkoopt, en wat de bedoeling van het gesprek precies is. Ook moet hij een document geven met contactgegevens. Het gesprek zelf moet terughoudend gebeuren. In de code staat bijvoorbeeld: “Zodra de klant laat blijken dat hij het contact wil beëindigen of dat het storend, ongewenst of ongepast is, stelt de verkoper een einde aan het verkoopgesprek en verlaat hij onmiddellijk het pand.”

Tegenover jongeren onder de 18 jaar en klanten die “niet in staat zijn de draagwijdte van het contact of van het verkoopgesprek te begrijpen” mogen de verkopers helemaal geen poging ondernemen. Dat zijn anderstaligen en bijvoorbeeld blinden of doven. Tegenover ouderen, kansarmen en ongeletterden moeten de verkopers zich “bijzonder gereserveerd” opstellen. Bezoeken voor 9 uur of na 20 uur mogen ook niet meer.

Geen wet

Peeters is in het algemeen fan van gedragscodes om een probleem op te lossen - in de plaats van weer een nieuwe wet. Alleen is het risico dat het vrijblijvend wordt. In het geval van de deur-aan-deurverkoop zitten er volgens de minister voldoende maatregelen in “om de toepassing te verzekeren”. Zo kan de niet-naleving strafrechtelijk worden vervolgd. Ook moeten de bedrijven steekproeven doen bij de klanten om na te gaan of de gedragscode werd nageleefd.

Op de website van de federale overheidsdienst Economie komt er een lijst met de bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend. Ten slotte komt er een jaarlijkse evaluatie, waarbij ook de consumentenorganisaties worden betrokken.

De voorbije drie jaar waren er bij de Economische Inspectie 375 meldingen van “agressieve of misleidende praktijken”. Vanaf nu zou dat aantal moeten dalen.