“Politie moet artsen beter beveiligen”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) stuurt binnenkort een rondzendbrief naar de politiezones in ons land. Hij vraagt daarin dat de lokale politie agressie tegen artsen in kaart brengt, en waar nodig ingrijpt. De Orde der Artsen is blij met het initiatief en wil in de toekomst dossiers van agressieve patiënten markeren.

De rondzendbrief moet de lokale politiezones in ons land wakkerschudden. De brief komt er na overleg met artsenverenigingen de afgelopen maanden en een debat over het thema gisteren aan de Vrije Universiteit Brussel.

Artsen in ons land zijn al langer vragende partij voor een nauwere samenwerking met de politie. Veel dokters zeggen te vrezen voor hun veiligheid, zowel in hun praktijk als tijdens huisbezoeken. Uit een enquête van de Artsenkrant bleek onlangs dat bijna drie op de tien dokters ooit al een duw of een klap hebben gekregen. Eind 2015 werd in West-Vlaanderen een huisarts vermoord door een patiënt.

Politiebegeleiding

Jambon legt in de brief geen strikte regels op, maar verwijst wel naar de aanpak in de regio rond Roeselare en Sint-Niklaas. Hij hoopt dat andere politiezones daar inspiratie halen.

De politie van Roeselare sloot jaren geleden met de plaatselijke huisartsenkring een protocol af waarin staat dat oproepen van dokters prioritair worden behandeld. Artsen die op huisbezoek moeten en al onraad ruiken, kunnen zelfs begeleiding aanvragen bij de politie. Al gebeurt dat in de praktijk erg zelden, zegt Curd Neyrinck, korpschef van de politiezone Riho. “Politiebegeleiding kan alleen in uitzonderlijke gevallen”, zei Jambon gisteren aan VTM Nieuws.

Er zijn echter nog manieren om samen te werken, zegt Michel Deneyer van de Orde der Artsen. “Dokters die problemen vrezen bij een huisbezoek, kunnen vooraf een seintje geven en vragen om na een kwartiertje even te bellen. Komt er geen antwoord, dan kan de politie ter plaatse een kijkje nemen.”

Markeren

De Orde der Artsen wil dat dokters ook zelf meer mogelijkheden krijgen om hun veiligheid te verbeteren. “We willen medische dossiers van agressieve patiënten markeren”, zegt Deneyer. “Het gaat om mensen die het écht hebben uitgehangen en een groot risico vormen. Door een klein teken toe te voegen aan hun Sumehr (‘Summarized electronic health record’ of samenvattend medisch dossier, nvdr.) is elke dokter die een van deze patiënten moet behandelen, tenminste op voorhand gewaarschuwd.”