Franse consulaat in New York ontruimd na bomalarm

Het Franse consulaat in New York, waar honderden Fransen zaterdag konden stemmen voor de presidentsverkiezingen, moest in de late namiddag even worden geëvacueerd na een bomalarm.

Het was de politie van New York die het bevel gaf tot de ontruiming van het gebouw, gelegen op 5th Avenue tegenover Central Park. Volgens de Franse consul Anne-Claire Legendre was er een verdachte auto opgemerkt. “Na de Champs-Élysées kreeg de New Yorkse politie de opdracht bijzonder waakzaam te zijn”, zei ze. Donderdagavond kwam op die centrale laan in Parijs een politieagent om het leven bij een terroristische aanval.

De tientallen mensen die zich op het moment van het bomalarm, rond 17 uur lokale tijd (23 uur Belgische tijd), in het gebouw bevonden, moesten op het voetpad wachten terwijl het voertuig onderzocht werd. 50 minuten later kon de stemming worden hervat. Het stembureau kon sluiten op het voorziene tijdstip van 19 uur.

Ongeveer 28.500 Fransen die in de staten New York, New Jersey en Connecticut wonen, lieten zich registreren op de kieslijsten. Het consulaat in New York is een van de zestien plaatsen waar ze hun stem konden gaan uitbrengen.