Regenachtige week op komst met kans op hagel, sneeuw en onweer

Brussel - Zondag blijft het fris maar is het meestal droog, al kan er in het noordoosten van het land wel een buitje vallen. Tussen de vele wolken door krijgen we ook enkele opklaringen, in de kuststreek brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 7 en 9 graden in de Ardennen en tussen 10 en 12 graden elders in het land. De wind waait zwak uit veranderlijke of noordelijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Zondagavond wordt het rustig en weinig bewolkt. In het tweede deel van de nacht komt er meer bewolking vanuit het westen. Het is opnieuw vrij koud met minima van -1 tot +2 graden in de Ardennen en van 4 tot 7 graden elders in het land. Ten zuiden van Samber en Maas is er nog kans op nachtvorst aan de grond. De wind is zwak uit zuid tot zuidwest.

Maandag is het meestal zwaarbewolkt met soms wat lichte regen in de noordelijke helft van het land. Het wordt wel zachter met maxima rond 10 graden op de Hoge Venen en tot 14 of 15 graden in het centrum van het land. In de loop van de nacht verwachten we meer regen.

Dinsdag verlaat de regenzone geleidelijk ons land richting zuidoosten en daarna volgen nog een reeks buien. Ook woensdag en donderdag blijft het zeer wisselvallig met soms intense buien met hagel of sneeuw en ook een donderslag is mogelijk. Het wordt niet warmer dan 10 of 11 graden en ook de nachten worden koud met in het oosten van het land mogelijk ook nachtvorst.

Vrijdag zijn er nog enkele buien mogelijk maar het wordt geleidelijk meer stabiel. Zaterdag is het eerst nog droog maar later verwachten we regen vanaf de kuststreek. Het wordt wel iets zachter.

