Macron en Le Pen op kop in Franse presidentsverkiezingen, opkomst blijft onder de verwachtingen

De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is zondag volop aan de gang. Volgens een eerste exit poll zouden de sociaal-liberale kandidaat Emmanuel Macron en de extreemrechtse Marine Le Pen de dans leiden. De opkomst blijft voorlopig onder die van 2012.

De uitgelekte exit poll dateert van 12.00u en geeft Marcon 24 procent van de stemmen, waarmee hij aan kop gaat. Le Pen zit aan 22 procent. De rechtse kandidaat François Fillon moet het doen met 20,5% en de radicaal-linkse Jean-Luc Melenchon met 18 procent van de stemmen.

Lagere opkomst

De opkomst voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen ligt om 17 uur op 69,42 procent. Dat is iets minder dan de 70,59 procent bij de vorige stembusgang van 2012. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. De laatste stembureaus blijven open tot 20 uur.

Op het middaguur lag de opkomst met 28,54 procent nochtans iets hoger dan in 2012 (28,29 procent). Maar de verhoudingen zijn in de namiddag dus ietwat verschoven.

Bij de vorige presidentsverkiezingen, uiteindelijk gewonnen door de socialist François Hollande, bedroeg de definitieve opkomst 79,48 procent. De verkiezingen van 2002 waren die met de zwakste opkomst (71,6 procent).

Kandidaten brengen stem uit

De sociaal-liberale kandidaat Emmanuel Macron deed dat samen met zijn vrouw Brigitte in het mondaine Le Touquet aan de Opaalkust. De extreemrechtse Marine Le Pen deponeerde haar stembiljet in een urne in Henin-Beaumont, een vroeger mijnstadje dat een bolwerk is van het Front National.

Ook de rechtse kandidaat François Fillon en de radicaal-linkse Jean-Luc Melenchon hebben intussen hun stem uitgebracht voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Ze deden dat beiden in Parijs. Daarmee hebben de vier kandidaten die kans maken om door te stoten naar de tweede, beslissende ronde, allemaal gestemd.

Uittredend president François Hollande bracht eerder op de dag zijn stem al uit. Hij deed dat in zijn kieskring in het Centraal-Franse Tulle. Wegens abominabele peilingen was hij geen kandidaat meer om zichzelf op te volgen. De kandidaat voor de socialistische partij van Hollande is Benoît Hamon, maar die worden geen kansen toegedicht om door te stoten naar de beslissende tweede ronde van 7 mei.

Opkomst

Ongeveer 47 miljoen mensen zijn stemgerechtigd. De opkomst voor de eerste ronde ligt zondag op de middag op 28,54 procent. Dat is vergelijkbaar met de 28,29 procent bij de vorige stembusgang van 2012. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. Bij de vorige presidentsverkiezingen, uiteindelijk gewonnen door de socialist François Hollande, bedroeg de definitieve opkomst 79,48 procent. De verkiezingen van 2002 waren die met de zwakste opkomst (71,6 procent).

De laatste stembureaus sluiten zondag om 20 uur. Kort daarna worden de prognoses op basis van de eerste resultaten verwacht. In enkele overzeese gebieden werd zaterdag al gestemd.

Veiligheidsmaatregelen

Enkele dagen na de aanslag op de Champs Elysées in Parijs is de uitkomst hoogst onvoorspelbaar. De stembusgang vindt ook plaats in een klimaat van absoluut wantrouwen in de politiek. Er gelden scherpe veiligheidsmaatregelen wegens het terreurgevaar: meer dan 50.000 politieagenten en 7.000 militairen waken over de kiezers.

Foto: afp

Twee stembureaus tijdelijk ontruimd door verdacht voertuig

In Besançon, in het oosten van Frankrijk, is een stembureau zondagvoormiddag gedurende bijna twee uur ontruimd geweest vanwege een verdacht voertuig. Dat melden de Franse media. In Saint-Omer, in het noorden van het land, werd een stembureau om gelijkaardige redenen ontruimd.

Rond 9.30 uur reed een wagen tegen de muur van een stembureau in Besançon. Twee personen stapten uit en namen de benen. Ze lieten volgens BFMTV de motor van het voertuig draaien. De ordediensten stelden vast dat de wagen gestolen was. Er hingen ook valse nummerplaten op. Bij wijze van voorzorg werd het stembureau geëvacueerd.

Topless protest

In Saint-Omer, in het departement Pas-de-Calais, werd een stembureau om gelijkaardige redenen ontruimd, aldus France 3. Aanleiding hier was de aanwezigheid van een voertuig dat in Nederland ingeschreven stond. Deuren en ramen stonden open, maar niet de koffer. Ook hier kwamen de ontmijningsdiensten ter plaatse.

In Henin-Beaumont protesteerde een twaalftal militantes van Femen tegen Marine le Pen, vlak voor de FN-topvrouw haar stem uitbracht. Ze waren halfnaakt, droegen maskers en op hun bovenlichaam stond “Team Marine” geschreven. De politie pakte de militantes op.

Aanschuiven in Brussels Expo

De Franse presidentsverkiezingen zijn ook in Brussel volop aan de gang. Aan de ingang van Brussels Expo is het zondagvoormiddag rond 11 uur aanschuiven voor de kiezers. Van 8 tot 19 uur kunnen de Fransen die in Brussel wonen, hun stem uitbrengen. Dat kunnen ze ook in een tweede stembureau in het Consulaat-generaal van Frankrijk in de Regentlaan.

In totaal wonen er in België zowat 91.500 stemgerechtigde Fransen, van wie 46.000 in Brussel. Vanwege de grote opkomst die verwacht wordt, werd een stembureau geopend in een paleis van Brussels Expo.

“Op een dag keren we terug”

Voor de Fransen in België blijft de presidentiële verkiezing een belangrijke gebeurtenis in het thuisland. “We willen toch mee beslissen over wat er in ons land gebeurt, want op een dag keren we zeker terug”, vertelt Caroline Monterrat. “We weten niet echt wat er zal gebeuren en dus hebben we toch wat schrik, maar we hopen vooral dat het niet Le Pen wordt.”

Toch heeft niet elke kiezer een gedecideerde mening. “Ik heb de indruk dat het weinig zal veranderen en wist eigenlijk niet goed voor wie te stemmen”, vertelt Remi Charavel. “Ik twijfelde tussen twee personen en heb er dan maar eentje gekozen. Eerlijk gezegd, heb ik de campagne niet echt gevolgd.”