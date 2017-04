Zo probeert Frankrijk aanslag tijdens de verkiezingen te vermijden

Met de aanslagen van de voorbije maanden en jaren in Frankrijk waren de veiligheidsmaatregelen voor de presidentsverkiezingen sowieso al groot. Door de aanslag op de Champs Elysées afgelopen donderdag worden de maatregelen nóg wat verscherpt.

Ondanks de aanslag zullen de verkiezingen plaatsvinden. Ze kunnen niet worden uitgesteld. De grondwet zegt dat alleen de dood of de ‘arbeidsongeschiktheid’ van een kandidaat ervoor kan zorgen dat de verkiezingen niet doorgaan. Voor een aanslag is dat niet het geval.

Cazeneuve kondigde afgelopen week extra veiligheidsmaatregelen aan Foto: EPA

Na de verijdelde aanslag begin afgelopen week besliste Frans premier Bernard Cazeneuve al dat er tijdens de eerste ronde van de verkiezingen minstens 50.000 agenten en elite-eenheden zullen worden ingezet om de stembureau’s te beveiligen. Intussen werden daar na de schietpartij in Parijs op de Champs Elysées nog eens 7.000 extra militairen aan toegevoegd. Zij moeten zondag alles in goede en vooral veilige banen leiden tijdens de stembusslag.

Rugzakken en tassen worden streng gecontroleerd vooraleer de kiezers het bureau binnengaan. Meer nog: die tassen en rugzakken mogen het stemhokje niet binnen.

‘’We zullen niet toestaan dat het fundamentele democratische proces in ons land wordt belemmerd’’, zei Cazeneuve. ‘’We geven niet toe aan angst en intimidatie, want dan zouden we de vijand alleen maar in de kaart spelen.’’ Daarnaast worden er ook nog tal van prive-beveiligingsfirma’s ingezet zullen er ook nog tal van agenten patrouilleren tussen de 67.000 stembureau’s over heel het land.

Sluipschutters

Ook de presidentskandidaten worden extra beveiligd zondag. Die beveiliging was er sowieso al, vooral tijdens hun meest zichtbare activiteiten. Op een aantal (onbekende) plaatsen zullen ook scherpschutters paraat staan om de veiligheid van de kandidaten en de kiezers te garanderen.

Beveiliging voor een campagnemeeting Foto: REUTERS

Noodtoestand

Omdat in Frankrijk de noodtoestand geldt sinds de aanslagen van november 2015, was de beveiliging voor de verkiezingen al hoger dan normaal. Maar de maatregelen die nu genomen worden voor de verkiezingen, zijn vergelijkbaar met die van tijdens het EK Voetbal in de zomer van 2016 of de Klimaatconferentie in Parijs in november 2015.

In ons land wordt er eveneens gestemd voor de Franse verkiezingen. Franse burgers kunnen op de Heizel in Brussel hun stem gaan uitbrengen. Ook daar gelden strenge veiligheidsmaatregelen.

Foto: AFP