Ex-nanny van Spice Girl slaat terug na beschuldigingen: “Ze liegt. Zij verleidde mij tot triootjes”

Enkele weken nadat ze een omgangsverbod voor haar echtgenoot Stephen Belafonte aanvroeg, heeft ex-Spice Girl Mel B nu zelf een rechtszaak wegens laster aan haar been. Van haar voormalige nanny. “Door haar word ik bestempeld als een echtbreker en een prostituee”, luidt het onder meer in de aanklacht.

De uit Duitsland afkomstige nanny Lorraine Gilles (25) kwam onlangs in het oog van de storm te staan toen Mel B - voluit Melanie Brown - na tien jaar de scheiding aanvroeg van haar echtgenoot Stephen Belafonte. Volgens de 41-jarige zangeres was ze niet alleen jarenlang mishandeld en misbruikt door de bekende filmproducent, maar werd ze ook gedwongen om seks te hebben met hem en wildvreemde vrouwen in erg agressieve trio’s.

En daar bleef het niet bij. “Hij heeft de nanny (Lorraine Gilles, nvdr.) zwanger gemaakt. Nadien heeft hij haar gedwongen om abortus te plegen. Hij heeft haar doen zwijgen door haar om te kopen met mijn geld”, beweert Mel B.

“Leugens”, aldus Gilles, die de voormalige Spice Girl er op haar beurt van beschuldigd haar “naam ernstige schade te hebben toegebracht”. “Door haar word ik bestempeld als een echtbreker, een prostituee en een oplichtster.”

Who is Lorraine Gilles? Mel B and Stephen Belafonte’s nanny entangled in affair and abortion allegations - https://t.co/FYR1GFDddr -MEL ... pic.twitter.com/FYutVfefPU — Grtx (@GrtxNl) 22 april 2017

Gilles was amper achttien toen ze als buitenlandse uitwisselingsstudente naar de Verenigde Staten kwam. “Toen ik begon als nanny, vertelde Mel me dat zij en Stephen een open relatie hadden. Ik was nog niet lang aan de slag toen ze me volgoot met alcohol en betrok bij een triootje met haar man.”

Volgens Gilles zou ze liefst zeven jaar een seksuele relatie met Mel B hebben gehad. “Op geen enkel moment zijn Stephen en ik overgegaan tot vrijpartijen zonder dat de zangeres ervan op de hoogte was of er zelf aan meedeed. Dat ik zwanger zou zijn geweest van hem, is ook niet waar. Ik had al maanden geen seks meer met hem gehad. Ik was echter zwanger geraakt na een onenightstand met iemand uit Hollywood en had vervolgens haar raad gevraagd om ermee om te gaan.”

Stephen Belafonte en Mel B in betere tijden. Foto: ISOPIX

Sekstapes

Ook de bewering dat Gilles en Belafonte de zangeres willen afpersen met sekstapes van de vrijpartijtjes van de drie, zou volgens de Duitse niet kloppen. “Ik ben helemaal niet in het bezit van zulke tapes. Meer nog: als we seks hadden, was het net Mel die alles vastlegde en fungeerde als cameraman.”

Mel B en Stephen Belafonte waren tien jaar getrouwd en hebben één kind samen: het vijfjarige meisje Madison. Hun gezin bestond verder uit drie dochters uit eerdere huwelijken en relaties. Melanie kreeg de zeventienjarige Phoenix Chi met de Nederlandse danser Jimmy Gulzar en Angel Iris (9) met Eddie Murphy. Stephen heeft nog een dochter van twaalf, Giselle.