Jongetje met bebloed gezicht loopt huilend weg na bomaanval

Een man die een gewond kind in zijn armen draagt, mensen die zich een weg banen tussen het puin en een klein jongetje dat helemaal alleen huilend wegloopt. Het zijn maar enkele fragmenten uit een aangrijpende video die gefilmd werd net na een bomaanval in Syrië.

Hoewel de video nog maar pas is opgedoken op het internet, is het niet duidelijk van wanneer de beelden precies dateren. Volgens verschillende media gaat het vermoedelijk wel om een “recente” aanval op de Syrische stad Al-Lataminah, uitgevoerd door de Russen. Al kon dat nog niet worden bevestigd.

De beelden werden gefilmd door een man, die ondertussen bidt voor alle betrokkenen. Aan het huilende jongetje vraagt hij waar zijn vader is, maar hij krijgt geen antwoord. Het jongetje loopt gewoon verder weg. Wat er vervolgens gebeurt, weten we niet, want de beelden schakelen vervolgens over naar een moment dat de man zich tussen het puin bevindt. Op de achtergrond hoor je kleine kinderen schreeuwen.

Sinds het begin van hun campagne tegen Islamitische Staat (ISIS) in september 2015 hebben de Russen al meer dan 70 luchtbombardementen uitgevoerd tegen bolwerken van de terreurorganisatie. Onder meer Al-Lataminah werd onlangs nog geviseerd.