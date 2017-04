Wat als... de Queen zich zou kleden als Rihanna?

De Britse Queen Elizabeth is op vrijdag 21 april 91 jaar geworden en zangeres Rihanna is fan van de royal. Ze vierde haar verjaardag via Instagram op een zeer ludieke wijze, die de meeste fans aan het lachen brengt.

Rihanna fotoshopte het hoofd van Queen mum op haar extravagante outfits - tot het glitterpak toe waarmee ze indruk maakte op de festivalweide van Coachella. Verder zien we de koningin, die normaal gezien altijd heel keurig is gekleed, in een groen ensemble met bontjas en puntlaarzen en ook met een minuscuul shortje. De voorlopig laatste foto in de reeks toont de koningin halfnaakt in de supermarkt.

Of de royal de kiekjes zelf heeft gezien en of ze die even grappig vindt als de meeste fans van Riri, is onbekend. Sommige volgers zijn gechoqueerd door de foto's en verwijten de 'Love on the Brain'-zangeres dat ze geen respect heeft voor ouderen en royalty.

