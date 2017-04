De sterren van onze wielerredactie voor Luik-Bastenaken-Luik: Belgen slechts (verre) outsiders

In Luik werd vanmorgen het startschot gegeven voor de 104de editie van Luik-Bastenaken-Luik. Het parcours onderging enkele veranderingen, maar ongetwijfeld valt de beslissing andermaal op de Saint-Nicolas en weten we omstreeks 17u wie de opvolger wordt van Wout Poels, die er door een blessure niet bij is. Ontdek hier de sterren van onze wielerredactie, die de Spanjaard Alejandro Valverde als topfavoriet naar voren schuift en de Belgen slechts als outsiders ziet...

Volg hier LIVE Luik-Bastenaken-Luik!

*****

Alejandro Valverde

****

Michal Kwiatkowski

Dan Martin

***

Sergio Henao

Rui Costa

Michael Albasini

**

Greg Van Avermaet

Romain Bardet

Warren Barguil

Rigoberto Uran

*

Tim Wellens

Dylan Teuns

Jakob Fuglsang

Ion Izagirre

Rafal Majka

Eén tegen allen?

Alejandro Valverde is dus de uitgesproken topfavoriet nadat de Spanjaard woensdag een vijfde overwinning greep in de Waalse Pijl en vandaag zo maar eventjes zijn vierde overwinning kan halen na zeges in 2006, 2008 en 2015. Voorts stond hij nog drie andere keren op het podium, twee keer tweede in 2014 en 2007, één keer derde in 2013.

De tegenstand zal moeten komen van Daniel Martin, winnaar in 2013 en zonder olievlek of balpen (er circuleren verschillende versies over zijn valpartij nadat hij uitgleed) kroonde hij zich ook in 2014 tot winnaar. De kopman van Quick-Step Floors baalde na zijn tweede plek in de Waalse Pijl en gemotiveerd om een tweede zege binnen te halen. Team Sky kan uitpakken met twee sterke kopmannen: Sergio Henao en Michal Kwiatkowski, die in 2014 met een derde plaats al eens het podium haalde. Voorts wordt zijn er met Ion Izagirre, Rui Costa, Michael Albasini, Romain Bardet nog enkele outsiders voor de zege.

Strijdlustige en veelbelovende taal vanmorgen voor de start in Luik: “We mogen de rode loper niet uitrollen voor Valverde”

Wat de Belgen betreft lijken er weinig winstkansen. Tim Wellens heeft baat bij een harde koers die vroeg openbreekt en moet in een klein groepje finishen. Uitkijken wordt het wel naar de prestatie van Dylan Teuns, knap derde in de Waalse Pijl en zondag staat hij voor de derde keer aan de start van La Doyenne. Hij hoopt om het vertrouwen te krijgen van de ploeg en naast Sanchez en Van Avermaet een vrije rol te krijgen. Tot slot de kansen Van Avermaet die na een lang voorjaar deze wedstrijd nog toevoegt aan zijn kalender maar vooral deelneemt met het oog op de toekomst. Het is van 2013 geleden dat de olympische kampioen La Doyenne nog eens reed. Hij werd toen 63ste. In 2012 moest hij het stellen met een 73ste stek en en zijn beste resultaat was een zevende plek in 2011.

Bekijk hier de volledige deelnemerslijst!