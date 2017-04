Vrouw loopt marathon in haar trouwjurk, de reden waarom is zeer ontroerend

Op zondag 23 april werd niet alleen in Antwerpen gelopen, ook in Londen liepen zo’n veertigduizend mensen door de straten. Eén van hen was de 35-jarige Jackie Scully, die voor de gelegenheid haar trouwjurk aantrok om een heel bijzondere, maar ontroerende reden.

Zondagochtend om half acht trouwden Jackie en haar man Duncan in Cutty Sark in het Londense Greenwich. Na de plechtigheid begaven ze zich samen met enkele familieleden en vrienden naar de startplaats van de marathon. Geen klassiek trouwfeest, maar Jackie wilde absoluut meelopen.

Harde diagnose

Drie weken nadat Duncan haar ten huwelijk gevraagd, werd bij haar immers borstkanker vastgesteld. Jackie was toen amper 32 jaar. “Na een relatie van dertien jaar was ik zo gelukkig met het aanzoek, maar dan werd mijn vreugdevol gevoel overschaduwd door de keiharde diagnose. In plaats van te fantaseren over trouwjurken en -locaties, moest ik nadenken over behandelingsmethodes en borstamputaties”, zegt de vrouw in een interview aan de Huffington Post .

Breast cancer survivor Jackie Scully and new husband Duncan Sloan were married before taking part in #LondonMarathon Pic: @AndyMatthews_PA pic.twitter.com/7IY6oDzZ2s — Press Association (@PA) 23 april 2017

Hoewel Jackie geen loopschoenen meer had, besloot ze om te beginnen lopen en haar lichaam niet over te geven aan de ziekte. “Ik wilde aan mijn lichaam bewijzen dat het veel van me kon vergen, maar niet kon bepalen wie ik ben. Het zou mijn glimlach absoluut niet stelen. Ik moest niet louter beschouwd worden als een kankerpatiënte: ik kon zijn wil ik wilde.”

Lopen deel van herstel

Jackie slaagde in haar opzet: ze liep haar eerste tien kilometer een week voor haar chemobehandeling werd afgerond. Intussen heeft ze al enkele halve marathons en één Londense marathon op haar palmares staan. Zondag werd een bijzondere dag, want dan liep ze haar eerste marathon als getrouwde vrouw voor het goede doel Willow and Breast Cancer Care. Haar trouwjurk is kort aan de voor- en achterkant, met meer stof aan de zijkanten, om te voorkomen dat ze erover valt. “Lopen is een deel geweest van mijn herstel. Het schepte een diepere band tussen mij en Duncan en we hadden iets om ons op te focussen”, zegt ze.

Huge congratulations to Adam's old schoolmate Jackie Scully who tied the knot this morning before the marathon!



https://t.co/O1L7KZjTnx — Special Day Films (@specialdayfilms) 23 april 2017