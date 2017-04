Julie Van den Steen gaat lichtjes de mist in bij ‘De Drie Wijzen’

‘De Drie Wijzen’ is helemaal terug, zij het dan met Kobe Ilsen aan het roer en niet langer tv-icoon Kurt Van Eeghem. De drie wijzen bleven echter wel onveranderd, met Gerty Christoffels, Walter Grootaers en Jacques Vermeire. Maar kennen Julie en Aster, die vanavond voor het goede doel spelen, die drie nog wel?

Zowel Aster Nzeyimana als Julie Van den Steen waren nog niet eens geboren toen ‘De Drie Wijzen’ voor het eerst uitgezonden werd. Walter en Jacques kon Julie meteen benoemen natuurlijk, maar bij Gerty ging ze toch even de mist in.

Alle gekheid op een stokje, zo zonder Kurt Van Eeghem was het toch nog niet helemaal hetzelfde. Dus gaat Kobe de man thuis opzoeken om hem in te lichten over het nieuwe seizoen.