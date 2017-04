Ngo’s nu ook effectief in nauwe schoentjes voor contacten met mensensmokkelaars? “We hebben bewijzen!”

Volgens de Italiaanse procureur Carmelo Zuccaro werken sommige ngo’s wel degelijk samen met mensensmokkelaars in de Middellandse Zee. “We hebben bewijzen dat er directe contacten bestaan tussen bepaalde ngo’s en mensensmokkelaars in Libië”, zegt de procureur van Catania (Sicilië) in de Italiaanse krant La Stampa.

“We weten nog niet of en hoe we die bewijzen kunnen gebruiken in de rechtbank, maar we zijn nagenoeg zeker van wat we zeggen: telefoongesprekken vanuit Libië met bepaalde ngo’s, lampen die de route naar de boten van de organisaties verlichten, die boten die plots hun transponders afzetten, zijn allemaal vaststaande feiten”, zegt Zuccaro.

De procureur benadrukt wel dat de beschuldigingen niet gelden voor de grote ngo’s, zoals Artsen Zonder Grenzen of Save the Children, maar wel voor de kleinere organisaties “die in de meerderheid zijn”. Hij viseert onder meer het Maltese MOAS (Migrant Offshore Aid Station) en enkele Duitse ngo’s. In de Middellandse Zee zijn momenteel minstens tien ngo’s actief die migranten redden.

Het Europese grensagentschap Frontex uitte in februari al beschuldigingen over de samenwerking tussen ngo’s en mensensmokkelaars. Die werden door de verscheidene organisaties met klem ontkend.