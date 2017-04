Verrassend: niet Hazard, maar ploegmaat Kante is Speler van het Jaar

Niet Eden Hazard, en ook niet Romelu Lukaku of Harry Kane, maar Chelsea-middenvelder Ngolo Kante isin Londen uitgeroepen tot Speler van het Jaar door de PFA, de Engelse vereniging van Profvoetballers. Dat een meer verdedigend ingestelde speler de trofee krijgt mag verbazing wekken. Maar de invloed van de kleine Fransman was merkbaar in de onverwachte titelwinst van Leicester vorig jaar en de dominantie van Chelsea in de Premier League dit seizoen.

Eden Hazard was niet teleurgesteld “Als ik de prijs had gekregen, zou ik Ngolo hebben uitgenodigd op het podium om met mij de prijs te delen”, zei hij na de zege tegen Tottenham. “Ngolo verdient het. Niet alleen voor dit seizoen, maar voor zijn twee seizoenen samen in de Premier League. Ik had al vooraf gezegd dat hij mijn favoriet was. Zijn verkiezing is goed voor het voetbal.”

Hazard maakt nog wel kans op twee andere prijzen, die van de Engelse journalisten en die van de Premier League zelf. “Er komen nog genoeg kansen op een trofee. Ook collectieve, met de club. Mijn kinderen willen altijd dat ik trofeeën win. Welke maakt niet uit. Of het nu een trofee is voor Mooiste Doelpunt of Beste Speler, ze denken altijd dat papa de beste is.”