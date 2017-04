Hele gemeente spaart mee om droom van Jayden (6) waar te maken

Leopoldsburg - Wat een paar weken geleden begon met de verkoop van enkele knutselwerkjes van oma Elly voor haar kleinzoon en kankerpatiëntje Jayden (6), is uitgegroeid tot een benefiet waar honderden mensen uit Leopoldsburg hun schouders onder ­hebben gezet.

“Jayden droomt van een reis naar Disneyland Parijs”, zegt Elly. “Maar dat is nu niet betaalbaar voor zijn ouders. Daarom zette ik enkele kunstwerkjes te koop en zonder dat ik het wist, hebben anderen via Facebook ook acties gestart.” Alle initiatieven werden verzameld op de Facebookgroep ­‘Allemaal de handen in elkaar voor Jayden’. Er werden al Berlijnse bollen gebakken, snoepzakken verkocht, babyspullen ­geveild, kleren gedoneerd, … Daarmee werd intussen 1.000 euro ­ingezameld.

“We zijn overweldigd”, zegt papa Fernando Van Caneghem. “Het besef dat zoveel mensen zich het lot van onze zoon aantrekken, is hartverwarmend.”

Nog drie chemo­kuren, en dan komt er hopelijk een einde aan het ­gevecht tegen bot­kanker dat de kleine Jayden het afgelopen jaar heeft geleverd. “Hij houdt zich ongelooflijk sterk”, zegt zijn papa.