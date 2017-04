Hoe slimme criminelen de politiecamera’s vaak te slim af zijn

Criminelen gebruiken almaar vaker huurauto’s om politiecamera’s te ontwijken. Minister Jambon werkt aan maatregelen. In afwachting leggen enkele politiezones ­strengere regels op aan bedrijven die auto’s verhuren aan bijvoorbeeld inbrekersbendes.

Tegen eind volgend jaar moet het Belgische cameraschild van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) actief zijn. Langs alle autosnelwegen staan dan camera’s die nummerplaten kunnen lezen, en op die manier verdachte of gestolen auto’s kunnen signaleren.

Een aantal politiezones heeft al een eigen, lokaal schild. Regio Turnhout had de primeur: alle belangrijke toegangswegen in de zeven gemeenten van de zone worden er de klok rond met camera’s bewaakt. “We stellen echter vast dat criminelen – onder meer Albanese inbrekersbendes – steeds vaker gebruikmaken van gehuurde wagens om onder de radar te blijven”, aldus korpschef Roger Leys. “Huurauto’s maken het voor ons veel moeilijker en arbeidsintensiever, op het moment van een inbraak, maar ook om de identiteit van de bestuurder te achterhalen.”

Turnhout komt daarom met extra regels voor autoverhuurbedrijven in de politiezone. “We stellen immers vast dat het vaak om dezelfde schimmige verhuurbedrijfjes gaat, die bijvoorbeeld ook vlotjes alle boetes betalen die huurders oplopen, zodat ze de identiteit van de bestuurder niet moeten prijsgeven.”

Strengere regels moeten dat probleem oplossen, met als ultieme sanctie zelfs een tijdelijke sluiting. “We hopen dat ook andere gemeenten dat voorbeeld volgen.”

Terroristen

Minister Jambon werkt intussen aan nationale maatregelen tegen die techniek om politie­camera’s te snel af te zijn. Hij wijst erop dat terroristen in het verleden vaak gebruikmaakten van anoniem vervoer, zoals taxi’s of bussen. “We zijn bezig het net rond criminelen en terroristen te sluiten”, aldus de woordvoerder van Jambon. “Als we bijvoorbeeld de passagiersgegevens eisen van iedereen die op een internationale bus, trein of boot stapt, dan kan het niet dat criminelen via een huurauto toch door de mazen van het net glippen.”

Hoe Jambon gaat optreden tegen huurauto’s, wil de minister op dit moment niet kwijt, “mede om criminelen al niet op gedachten te brengen”.