Staan er chiazaad of gojibessen op het menu? Dan zoekt u het veel te ver

We zijn in de ban van gezonde voeding, en terecht, maar in al onze ijver om gezonder te gaan eten, zoeken we het veel te ver. Dat zegt KU Leuven-professor en voedings­expert Christophe Matthys. Hij pleit voor een meer Belgisch dieet. “We moeten de rijkdom die traditioneel in ons voedingspatroon zat, opnieuw ontdekken.”

Terwijl hippe blogs superfoods uit exotische streken aanbevelen, kunnen we het dus net zo goed – of beter – dichter bij huis zoeken. “We moeten dringend weer leren appreciëren wat we hebben”, zegt voedingsexpert ...