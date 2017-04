Drie assisenprocessen voor één moord: hoe is dat in godsnaam mogelijk?

Linkebeek -

Twee keer is de Linkebeekse politieman Johan ­Devriendt (46) al tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote Christel Van Bourgogne (toen 29). Maar omdat hij in juni vorig jaar net voor de uitspraak als een angsthaas ging lopen, mag hij deze week alle wonden nog maar eens openrijten. Het is zo goed als zeker: ook de derde assisenjury zal de man levenslang geven.