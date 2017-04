Ex-presentatrice schrijft over loodzware periode die ze moest doorstaan

Voormalig MNM-radiopresentatrice Nasrien Cnops (28) is een boek aan het schrijven over haar depressie. “Dat is best wel pittig. Alhoewel ik erover ben, is het een heuse opdracht alles op te rakelen.”

Nasrien Cnops was een veelbelovende radiostem, toen ze medio 2012 debuteerde op MNM als sidekick van Peter Van de Veire in diens ochtendshow. Ze toonde ook haar muzikale talent in de BV-zangwedstrijd Stars for Life op Eén. Ze haalde de finale, die ze verloor van toenmalig Thuis-acteur Bert Verbeke. Er werd Cnops een gouden toekomst in de media voorspeld. Maar half 2014 stortte haar wereld in.

“Ik werd ontslagen bij MNM, wat de eerste grote oorzaak van mijn depressie was”, vertelt Cnops. “Daarna heb ik me vastgeklampt aan mijn relatie. Té hard vastgeklampt, zodat ik mijn toenmalige vriend heb verstikt. Na die relatiebreuk – de tweede oorzaak – ben ik volledig gecrasht.” Cnops sloot zich thuis op, vermagerde fel en verloor driekwart van haar vrienden. Haar moeder had schrik dat ze zichzelf iets zou aandoen.

“Ik heb anderhalf jaar gevochten tegen mijn depressie en ben er een jaar geleden uit gesukkeld”, zegt de twintiger, die op vraag van uitgeverij Lannoo een boek voorbereidt. “Het schrijven is zwaarder dan gedacht. Alhoewel ik veel geleerd heb in die periode en nu veel sterker in mijn schoenen sta, is het een heuse opdracht om alles op te rakelen. Ik zie weer voor mij hoe mijn ex het uitmaakt, en hoe ik in de zetel wegzink.”

Met haar getuigenis hoopt Cnops lotgenoten te helpen de demonen in hun hoofd te verdrijven. “Want als ik het kan, kan iedereen het.”

Tegelijk sluit ze er voor zichzelf een moeilijke periode in haar jonge leven mee af. “Al besef ik dat het altijd zal blijven. Ik zal gemakkelijker dipjes in mijn gemoedstoestand krijgen, omdat ik het al meegemaakt heb. Gelukkig kan ik nu de signalen lezen en weet ik wanneer ik me moet herpakken. En vooral hóé: door te sporten of af te spreken met vrienden.”

Cnops presenteert tegenwoordig op de digitale tv-zender Fox en werkt deeltijds bij een dierenarts. Ze heeft ook een nieuwe vriend, Dries, met wie ze anderhalf jaar samen is. “Hij heeft me leren kennen tijdens mijn depressie. In zijn plaats zou ik misschien niet eens begonnen zijn aan een relatie met mij. Maar hij, die zo positief in het leven staat, hielp me er mee bovenop. Hij ziet snel als het minder met me gaat en geeft me veel complimenten.”

Nasrien Cnops’ nog titelloze boek komt in september uit.