Lien Van de Kelder maakt vanavond haar grote comeback

Actrice Lien Van de Kelder (34), bekend van ‘Thuis’ en ‘Zone Stad’, debuteert vanavond als Marie in ‘Familie’. Het is haar eerste tv-rol in vijf jaar.

De voorbije maanden werden heel wat nieuwe gezichten geïntroduceerd in de VTM-soap. Na onder anderen Amélie (Erika Van Tielen) maken de kijkers nu kennis met zakenvrouw Marie Devlieger, gespeeld door Lien Van de Kelder. Het nieuwe personage heeft een korte, passionele verhouding beleefd met Lars (Kürt Rogiers). Om nog een andere reden heeft ze een belangrijke rol gespeeld in diens leven.

“Marie is een warme, sympathieke en zelfstandige zakenvrouw”, vertelt Van de Kelder. “Ze heeft een hart voor kinderen, maar werd zelf onvruchtbaar verklaard. Marie besloot om kinderpsychiater te worden, maar oefende die job om een nog mysterieuze reden nooit uit. Daarna richtte ze zich op de – veiligere – psychologische kant van het bedrijfsleven. En zo liep ze Lars tegen het lijf. Marie woont in Londen en ontmoette hem eerder toevallig als friend with benefits (een kennis met wie je af en toe seks hebt, zonder een relatie te hebben, nvdr.). Maar blijft alles wel zo vrijblijvend?”

Met haar debuut in Familie keert Van de Kelder na vijf jaar terug op het scherm. Haar vorige belangrijke rol speelde ze in de internationale tv-serie The Spiral op Eén. Toch zullen de kijkers de actrice vooral herinneren als Sofie Bastiaens in de Eén-soap Thuis en inspecteur Fien Bosvoorde in de VTM-politiereeks Zone Stad. De jongste jaren werkte ze als advocate en juriste. Van de Kelder, die samen is met regisseur Hans Herbots, is intussen mama van Jeanne (3) en Victor (2). (dhs)

INFO

Familie

VTM, 20 uur