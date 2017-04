Broer Kompany zorgt voor irritatie: “Dit is allesbehalve professioneel”

Met amper één punt uit vier matchen is Roeselare nog slechts een schim van de ploeg die voor Nieuwjaar de eerste periode pakte in 1B. Het vele roteren dreigt de club zuur op te breken. Trainer Mercier blijft zijn keuzes verdedigen. “We hebben een grote kern en grijpen deze Play-off 2 aan om de inventaris te maken voor volgend seizoen. Voorlopig valt dit tegen, vooral omdat we niet efficiënt genoeg zijn.”

Mercier had zaterdag ook willen starten met Kompany, Schmisser en Van Eenoo, maar de laatste twee vielen vrijdag uit op training en Kompany gaf zaterdag forfait tijdens de opwarming. Mercier kon er allerminst mee lachen. “Kompany trainde de hele week mee en heeft op geen enkel moment iets gezegd en dan komt hij er plots mee af dat hij hinder ondervindt bij het trappen en niet kan spelen”, zuchtte Mercier. “Dit is allesbehalve professioneel en we nemen dit zeker mee in de evaluaties die zullen gemaakt worden.” Kompany is einde contract in Roeselare en zou in de belangstelling staan van onder andere Antwerp.